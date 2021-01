Anahí confiesa que contrajo covid en reunión de RBD

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante Anahí rompió el silencio y por primera vez reveló que se contagió durante el concierto que realizó junto a sus excompañeros de RBD, donde rindieron tributo a la agrupación.

Hace unos días, la también actriz había revelado que tanto ella como su familia estaban siguiendo todas las indicaciones médicas tras dar positivo a coronavirus.

A través de su cuenta oficial de Instagram detalló que lo más difícil ya pasó e incluso describió como una pesadilla estos días que pasaron aislados tras contagiarse de Covid-19.

“Hoy vemos la luz, la pesadilla pasó... Efectivamente me contagié en el concierto en el tributo a RBD. Después de no salir de mi casa en casi un año, el único día que salí me contagié. Una persona muy cercana llegó con contagio sin saberlo y me contagió (solo a mí). Se hicieron muchísimas pruebas y protocolos, la que más insistió en que así fuera fui yo, pero aun así, nos enfrentamos a un virus terrible y desconocido”, detalló.

Anahí destacó que fue completamente asintomática y que contagió a su esposo, Manuel Velasco Coello, quien a diferencia de ella, sí sufrió muchos síntomas de coronavirus, por lo que tuvieron mucho miedo.

Fui completamente asintomática, pero desgraciadamente contagié a mi esposo. Él se sintió muy mal y tuvimos días y noches de mucha angustia y miedo. Los bebés bendito sea Dios siempre estuvieron perfectos”, destacó.

“Hoy solo queda dar gracias infinitas a Dios porque estamos bien y pasamos todo esto en casa. A todos los doctores, enfermeras y todo el personal de salud que se juega todo día a día por salvar a los demás, a ellos todo el respeto, amor y gratitud. Se los digo con el corazón en la mano, cuídense mucho. Nada vale la pena para poner la salud en riesgo… Y desde este lugar de calma y gratitud les puedo decir que agradezco de todo corazón sus mensajes de cariño y oraciones”, comentó.

Al mismo tiempo compartió en su perfil personal que se realizó una nueva prueba de coronavirus en la que tanto ella como su esposo e hijos salieron ya negativos.