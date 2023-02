Ana María responde a Maxine Woodside quien aseguró no haberla corrido del programa

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado 31 de enero Ana María Alvarado reveló que había sido despedida de su trabajo en el programa ‘Todo para la mujer’ de Grupo Fórmula, supuestamente por parte de Maxine Woodside.

Sin embargo Maxine respondió que esto no era cierto y que a través del programa se aclaratoria, pero Ana María volvió a responder y hasta realizó un en vivo donde volvió a confirmar la noticia según el portal de TVNotas.

Durante el en vivo estuvo a lado de los conductores del reconocido programa ‘Chisme no Like’ donde Javier Ceriani le llegó a preguntar directamente que era lo que había pasado, a lo que Alvarado respondió que Maxine solía desmentir lo que ella decía.

Además la periodista comentó que durante está platica, Maxine había expresado que era triste terminar la relación laboral de esa forma, dicha frase fue dicha durante su despido.

Yo no tengo por qué mentir, yo he revelado todo como ha ido sucediendo y si ustedes leen los comentarios en redes sociales, la mayoría de la gente me apoya" comentó la conductora.