Ana María Alvarado demanda a Maxine Woodside por despido injustificado

CIUDAD DE MÉXICO.-La periodista Ana María Alvarado demandó a Maxine Woodside por despido injustificado.

Esta mañana de lunes Alvarado acudió al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral de la Ciudad de México para interponer la demanda en contra de “La Reina de la Radio”.

Hasta el momento Woodside no se han presentado en el lugar, dice TV Notas.

Recientemente la conductora detalló que ella sigue queriendo mucho a Maxine como persona pero el trabajo es otra cosa.

“El trabajo, como decía, es de aquí para allá y de allá para acá, porque no solo es la malagradecida, la muerta de hambre… ¿por qué vale más lo que haga un patrón? Vale igual lo que hacemos todos los empleados porque gracias a eso somos un equipo, y una sola persona no funciona si no hay un equipo detrás”, comentó.

Sobre lo que sucedió, afirmó que “todo comenzó cuando reveló que solo estaría un día en el programa”.

Ahí comenzó todo, y fue decisión de Maxine y Fernando (su hijo) a través de un mensaje el cual tengo y puedo mostrar. Se me hizo muy feo que después de 32 años de trabajo no me lo pudieran decir en persona, no importa que me quitaran, porque ella es la que decide, pero sí hubiera estado muy bonito que me cite en su casa, en un café… que me explique que quieren hacer cambios y que yo ya no les funcionaba”, dijo.