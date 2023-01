Ana María Alvarado anuncia salida de 'Todo para la Mujer'

Ciudad de México.- Ana María Alvarado anunció, por medio de un video en Youtube, que terminó su relación laboral con Maxine Woodside, conductora del programa radiofónico ''Todo para la mujer''.

La periodista, que ha dado cobertura por casi 35 años en el espectáculo mexicano, reveló la situación que vivió antes de que se confirmara su último programa.

“Los últimos cuatro martes fueron muy dolorosos, porque Maxine ya fue diferente conmigo, no quiero hablar mal de ella, pero fueron los peores cuatro martes de mi vida”, dijo Alvarado en parte del video que tiene duración de poco más de 15 minutos.

Concluye ciclo de trabajo

La comunicadora no pudo contener las lágrimas al expresar que había concluido su ciclo de trabajo junto a Woodside.

Hoy lamento comunicarles que Maxine me despidió, se acabó mi ciclo en el programa de 32 años ininterrumpidos de estar trabajando todo los días, solo falté en las vacaciones o enfermedad. Siempre fui muy cumplida, profesional y atenta a mis labores. En esa parte estoy satisfecha porque mi deber se cumplió al 100 por ciento”

Manifestó.

Los cambios en el afamado programa iniciaron a finales del año pasado, cuando Alvarado tuvo que aceptar solo aparecer un día, pues normalmente sus intervenciones eran de lunes a viernes.

Cambian condiciones

“En diciembre fue un momento muy difícil para mí, las condiciones de trabajo cambiaron y empezaron a ser muy diferentes. A lo largo de este tiempo surgieron otras oportunidades y no quise aceptarlas porque amaba la radio. Me quedé sin trabajo... yo sé que tengo otros trabajos, pero mi amor y pasión hacia el trabajo era fundamental en mi proyecto de mi vida, que fue el inicio de mi carrera”, declaró.

Con la finalidad de evitar especulaciones, la periodista manifestó que pese a sentirse rechazada en esta última etapa de su intervención radiofónica, ahora solo tiene una petición para la que fuera su jefa por más de tres décadas.

“Maxine no me quería, no quiero que sea un chisme horrendo, pero cuando llegas a un programa donde no te voltean a ver, obviamente ya no me quieren ahí. Lo único que pedí durante la charla donde me despidieron es que se respete mi antigüedad con una justa liquidación, para que todo quede en paz y tranquilo. Mi idea es que se llegue a un arreglo, lo que es justo”, expresó.