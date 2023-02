Ana María Alvarado: Acusan a Maxine Woodside de no querer pagarle liquidación

CIUDAD DE MÉXICO.-La controversia entre Ana María Alvarado y Maxine Woodside sigue, y ahora acusan a la periodista de no querer pagar liquidación.

En una entrevista, Alvarado dijo que Maxine la despidió del programa, aunque después ella lo negara.

Ella me despidió, y dijo que este era el último día, y que era el final, que quedaba despedida”, indicó Ana María al programa Chisme No Like.

Agregó:

“Ahora dice que nada de eso es así, pero dice que ella no me puede correr porque ella no es mi jefa, y ella no me contrató, pero ella me paga y ella es la jefa, y como que le echa la bronca a Radio Fórmula”.

Ana María Alvarado dice que de un tiempo atrás le hacían mala cara en el programa, y no le contestaban ni los buenos días.

“El ambiente en el programa era muy tenso, yo decía buenos días y había personas que no me contestaban como su hijo, y ya cuando hacía mis comentarios al aire ella se volteaba y en los comerciales solo hablaba con Shanik Berman y no me volteaba a ver en los primeros dos martes”, mencionó.

Alvarado señaló que “le estaban haciendo el feo para que renunciara”.

“Es lo que están buscando, pero en una plática ella me despidió”, dijo.

Maxine Woodside niega haberla despedido

Por su parte, Maxine Woodside negó en un programa que ella la haya despedido.

No tiene que pedir una liquidación, yo no la estoy corriendo”, comentó Woodside.

Los comentarios de Maxine han desatado mucho comentarios negativos contra la popular conductora, que la tachan de “ingrata y de mala jefe".

¿Qué es la liquidación?

Es una indemnización que la empresa está obligada a pagar al empleado; esto ocurre cuando queda sin efecto su contrato y se termina la relación laboral. La liquidación implica un despido por motivos ajenos al trabajador, por lo que es necesario realizar una indemnización por ley.