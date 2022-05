Ana Claudia Talancón será madre por método de adopción

Ciudad de México.- A poco días del festejo por el día de las madres, la actriz Ana Claudia Talancón dijo que próximamente cumplirá uno de sus sueños, que es convertirse en madre.

La artista expresó que debutará como madre de una forma no tan tradicional, ya que después de intentar con tratamientos de fertilización no tuvo éxito, por lo que la adopción se convirtió en la opción más óptima.

Sé que me pude haber embarazado de forma natural, antes, pero mi pareja me decía que mejor nos esperáramos un año para disfrutar, lo que por mucho tiempo no pude hacer, por estar siempre con proyectos de trabajo”

Explicó la originaria de Cancún, Quintana Roo.

Varios intentos

La actriz aseveró que en más de una relación intentó formar una familia, pero siempre fue negativo, dichos procesos fueron la extracción y fecundación de óvulos, por lo que se convirtió en algo complicado de superar a tal grado de no querer intentarlo de nuevo.

“Pero cuando me daba cuenta qué no había pegado el tratamiento, la derrota era total, llegué a decepcionarme mucho de mí misma. No sabía cómo acomodar tantos sentimientos si en mi vida todo se me había dado de una forma linda”, confesó.

Sin embargo la situación actualmente ha cambiado, ya que aunque los datos sobre si la adopción se realizó en México o en Estados Unidos, sí compartió la emoción de convertirse en madre.

“Sé que vivir con uno o varios chiquitos va a ser increíble. Siempre quise tener tres hijos, aunque hoy creo que debo empezar por uno y poco a poco ir formando mi familia. Por supuesto -si estoy trabajando- me acompañarán a los llamados y pasaremos juntos el mayor tiempo posible”, manifestó.