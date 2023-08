Ana Claudia Talancón se muestra recuperada

Ciudad de México.- Ana Claudia Talancón sigue demostrando lo recuperada que se encuentra luego de la enfermedad que la llevó de emergencia al hospital.

Durante la alfombra roja de la cinta ´Viaje Todo Robado´, explicó que tuvo salmonela y fue muy grave, pero afortunadamente se encuentra mejor.

Talancón agradeció los cuidados que recibió de su mamá durante este momento complicado en su vida, describiendo que con ayuda de sus cuidados pudo salir adelante.

Después de este episodio de salud, la actriz decidió compartir con sus seguidores su excelente estado de salud al publicar una foto como Dios la trajo al mundo.

“¡Qué maravilla verdad!... pues el gusto por la vida, solo se vive una vez, así qué ¿por qué no?, ¿cuándo voy a volver a tener estas pompillas bonitas?, ¿cuándo voy a tener este cuerpazo?, ¿por qué no?, a parte no enseñé nada que no hayan visto antes”, dijo al respecto.