Ana Claudia Talancón aún busca convertirse en madre

Ciudad de Méxicol.- La actriz Ana Claudia Talancón se expresó con la prensa después de que buscara convertirse en madre por medio de adopción. Y en su reciente encuentro con la prensa en CDMX, la actriz contó que por ahora sigue viendo las opciones para ser madre.

Les daré la noticia cuando ya se haya cerrado todo. Este año estoy trabajando muchísimo para poder concretar todo realmente el próximo año, el proceso aparte lleva tiempo. Lo más bonito es que en cuanto hablé de esto la gente se ha acercado y las puertas de las opciones que he tenido se me han abierto muchísimo, cuando yo pensé que mi opción era una, ahora me doy cuenta que hay muchas opciones”

Explicó.

Ya que en algunos medio se dejó la posibilidad de que Talancón pudiera adoptar en EU, la artista expresó que quiere un hijo o hija con su misma nacionalidad. “Me gustaría que fuera un bebé mexicano, definitivamente, en cuanto lo pensé que comencé con esta idea, desde hace algunos años, tienen que saber al menos en qué manos están dejando la vida de estos chiquitines”.

Intentos de convertirse en madre

De igual forma la actriz reveló que debido a varios intentos sin éxito es que decidió el método de la adopción, por lo que ahora se encuentra muy segura de su postura. “Yo lo he buscado desde antes, simplemente no se ha dado. Lo que pasa es que me ha tocado ser mamá de mucha gente en mi vida y ahí he cubierto también mucho mis ganas de ser mamá, pero yo pude haber sido mamá desde bien chiquita. En México hay tantos niños sin padres, abandonados”.

Asimismo, Talancón expresó que no está cerrada a la idea de solo tener un hijo, pues dado el caso, no descartaría adoptar gemelos o cuates. “No me gustaría la verdad, si fueran hermanos, separarlos. Me encantaría que fuera un bebito o una bebita recién nacida”

Sin embargo, al llegar al tema de su vida amorosa, pues hace algunos meses canceló sus planes de boda con el arquitecto Alejandro Lopart, la actriz no quiso decir si piensa regresar el anillo de compromiso o no.

“Como yo no pienso hablar ahorita de eso. Me siento muy tranquila de hablar al respecto, pero no en cuanto a que si mi pareja, que si el anillo, que si ya troné, que si ya tengo novia o novio”, dijo con una sonrisa nerviosa.

Finalmente, ante la pregunta sobre si confirmaba que su relación continúa, Ana Claudia solo dijo: “No confirmo nada ni desmiento nada”.