Ana Brenda Contreras reveló que tuvo una crisis existencial por traiciones

CIUDAD DE MÉXICO.- Ana Brenda Contreras es un de las actrices más guapas y famosas del medio del espectáculo donde ha sabido destacar a través del trabajo que ha hecho en televisión y cine.



La actriz estuvo como una de las invitadas al podcast ‘Conquista tu Mundo’ donde hablaron el tema de “Tener pareja debe ser una decisión y no una misión”, en el que evidentemente se sinceró según el portal de TVNotas.



Durante la plática Ana Brenda reveló cómo vivió una crisis existencial debido a las relaciones, la manera de actuar de otras personas de su trabajo y se llegó a cuestionar porque no había tenido su propia familia.



A mí me dio (una crisis), por ahí de los 28. Yo me fui de mi casa a los 15 años, a los 17 ya era económicamente independiente, a los 21 años ya tenía mi primera propiedad.Me pasó esto de que pensaba: ‘¿qué estoy haciendo?, no tengo hijos, no estoy casada’, te venden a la familia como el ideal de la felicidad y que lo tienes que palomear para sentirte entera y completa” comentó la actriz.



Ana Brenda confesó que dicha crisis existencia fue debido a distintas situaciones que estaba pasando,de manera que se dio cuenta que no ponía atención al tipo de personas que la rodeaban.



En aquel entonces la actriz optó y decidió mejor alejarse de México, debido a una ruptura amorosa, traiciones laborales, amistades, su camino profesional ya no era el mismo y todo este conjunto de cosas la hicieron “tocar fondo”.





Brenda Contreras vive fuerte depresión



Ana Brenda Contreras enfrentó una depresión cuando se enteró de la muerte de su papá, debido a todas las situaciones que estaba pasando le desarrollaron una fuerte ansiedad, que le fue complicado enfrentar la pérdida de su papá.



A pesar de todo la actriz confesó que este proceso le ayudó a a reconocer sus sentimientos y no dejar que otras personas la lastimen, aprender a entender que las cosas pasan.



“Debo reconocer que hay gente que a veces no tiene la mejor intención y que actúa en pos de su conveniencia... esa fue mi apertura, el decir: ‘Sí existe, sí hay gente que es canija, hay gente que miente, que no tiene escrúpulos y te utiliza, pero también hay gente que no y vamos a tener inteligencia emocional para poder decidir con quién estar o no en la vida’” comentó.