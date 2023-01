Ana Bárbara celebra un año más de vida

CIUDAD DE MÉXICO.- Ana Bárbara es una de las cantantes más importantes de la música Regional Mexicana, donde se ha destacada por su talento y voz durante su trayectoria en el espectáculo.



Este 10 de enero la intérprete de “Bandido” se encuentra celebrando un año más de vida seguramente en compañía de sus seres querido y por supuesto de sus fanáticos porque ha cubierto distintas fechas de presentaciones.



Por medio de su cuenta de Instagram compartió un emotivo video en el que dio a conocer fotografías inéditas de su infancia y de sus inicios en la música donde también aparece a lado de reconocidos artistas.



Además la cantante mexicana aprovechó para enviar un mensaje en el que se mostró muy agradecida por tener la oportunidad de celebrar un año más y de cumplir sus sueños.

¡Quiero dar gracias a la vida que me ha dado tanto, con sus tropiezos pero también muchas satisfacciones y por permitirme llegar al día de hoy festejando un cumpleaños más ! Quiero decirle a esa niñita que soñaba con cantar en un escenario ¡que si se pudo! no fué fácil pero llegamos. Gracias a toda la gente que estuvo , que está y que sigue con esta bandida y muy en especial a todos los #pedazosdemialma que continúan después de varios años ( no tantos) cantando , bailando, y llorando con sus canciones , porque eso son : #deustedes . Ese amor no se compra con nada y todas las felicitaciones que me han estado llegando las agradezco de todo corazón” se puede leer en la publicación.