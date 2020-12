Ana Bárbara celebra sus 50 años con concierto virtual

TIJUANA, B.C.- El próximo 10 de enero Ana Bárbara se convertirá en una cincuentona. Pero llega como una mujer plena, rodeada de hijos, propios y adoptados, de amores, de éxitos, sinsabores, de muchas historias por contar, y si la vida y la pandemia lo permite, por qué no, la marcha nupcial.

Como parte del próximo concierto en vivo que tendrá vía streaming el 6 de diciembre, la potosina compartió de manera virtual, la emoción de llegar a una edad, donde hoy por hoy, se ve reluciente, y no “viejita” como otras generaciones.

“Desde muy niña, en esa parte del cuidado, si fui madura, en otras me queda claro que no, pero esa parte de la edad, jamás eh!, disfruté mucho mis quince, luego cuando empecé a cantar a los diez y ocho.

“Y también los problemas emocionales que van de la mano, como el tema con la edad no era recurrente, no sé si porque tengo a mis hijos o he sido una persona que intenta cuidarse, pero voy a cumplir cincuenta y estoy feliz”, sostuvo.

La intérprete de “Bandido” que el fin de semana sorprendió a unos novios en plena boda en la playa de Cancún, dijo que a ella le encantaría tener a Sin Bandera, la Banda MS y como cierre a Don Vicente Fernández.

“En el amor estoy contenta en esa parte, feliz, y creo que se los he mencionado y pues eso me hace más feliz compartirlo, no sé si la escuchemos (marcha nupcial) qué prisa tienen, que ya me ven quedada o que”, recalcó desde la Ciudad de México.

Lo que sí aseguró es que sus hijos compartirán con ella el escenario para el show virtual, el cual no será grabado, y se transmitirá desde Los Ángeles, California.

“Los llevé a grabar por primera vez al estudio y no saben cómo lo disfrute, pues estarán acompañando”, dijo que todos son muy musicales.

Viene un dueto con Cristian Castro

Para Ana Bárbara no es novedad los duetos, los ha hecho al lado de Cristian Nodal, Paquita “La del Barrio”, Bronco, y más que han sido de su autoría.

La intérprete de “La trampa” adelantó que grabó un dueto con Cristian Castro “De vez en cuando”, un artista que le encanta, pero que también era el favorito de su hermana Marissa, quien murió en un accidente.

“Ya lo grabamos, es una canción muy poderosa, muy fuerte, que deja al descubierto muchas cosas, muy bonitas, la fortaleza es sinónimo de belleza, ya tuve el honor de estar compartiendo con Cristian Castro, hace no mucho y fue una experiencia muy impresionante.

“La canción que grabé con él era un sueño que tenía hace más de veinte años, porque mi hermana Marissa era muy muy fan de él, y no había tenido la oportunidad de que él supiera la realidad alrededor de mi admiración y cariño a su trayectoria”, recalcó que es inédita la canción.

Se va a Azteca

No aclaró como tal, pero tampoco dijo si, lo cierto es que Ana Bárbara compartió nuevos proyectos con Azteca, luego de que la televisora del Ajusco la invitara a participar en “Las mañanitas” a la Virgen de Guadalupe y ciertas intervenciones navideñas.

“Con azteca hemos tenido en los últimos tiempos un trato que me hace sentir muy bien, creo que en mi vida he aprendido como Juan Gabriel y grandes artistas con trayectoria, te honran dándote un lugar.

“Yo no esperaba que las últimas veces me hicieran sentir así, y pues yo muy contenta con eso”, compartió agradecida.

A detalle

Ana Bárbara

Concierto virtual

Fecha: 6 de diciembre de 2020

Vía: Sessionslive.com

Costo: 600 pesos

Hora: 19:00 horas tiempo local