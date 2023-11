Ana Araujo confiesa que se estaba divorciando de Pablo Lyle cuando fue detenido

Ciudad de México.- En una reciente entrevista en el podcast "La Magia del Caos", conducido por Aislinn Derbez, la influencer Ana Araujo, ex esposa de Pablo Lyle, compartió detalles sobre el impacto del incidente que cambió la trayectoria de su familia en marzo de 2019.

A pesar de estar en proceso de divorcio al momento del arresto de Pablo por el homicidio imprudencial de Juan Ricardo Hernández, Ana tomó la decisión de pausar la separación y enfrentar juntos el proceso legal en la corte de Miami.

"Para mí fue un parteaguas muy importante, porque Pablo y yo ya estábamos en proceso de divorcio cuando todo esto sucedió. A mí sí me agarra muy desprevenida, porque no tenía nada planeado", expresó.

Ana Araujo.

Ya había considerado el divorcio

Araujo explicó que ya habían atravesado situaciones que la llevaron a considerar el divorcio, pero sintió la necesidad de apoyar a Pablo en ese difícil momento.

"Estábamos empezando ese proceso y cuando sucede todo esto, para mí sí fue como: ‘Dios, ¿qué hago?’, pero la verdad es que, al verlo tan tocado a él, no había manera que yo quisiera seguir con ese proceso, entonces dije: ‘Olvídate ahorita de esto, vamos a ver primero lo tuyo’”, dijo.

Ana Araujo y Pablo Lyle.

A pesar de las dificultades, Ana decidió priorizar a la familia y apoyar a Pablo: “Yo tomé esta decisión de guardar en un cajón, lo que yo sentí y lo que yo quería y decidir por la familia, estar con él, porque haya pasado lo que haya pasado en nuestra relación, la verdad es que siempre hemos sido muy buenos amigos, entonces no había manera de que yo lo dejara solo”.

La difícil situación con sus hijos en México

Ana Araujo también compartió la difícil experiencia de intentar sobrellevar la vida en México con sus dos hijos y escasos recursos económicos mientras Pablo estaba bajo arresto domiciliario en Miami.

"Casada, pero no teniendo una pareja… no teniendo un acompañamiento, no teniendo un apoyo porque él tenía sus propias necesidades y él también estaba un poquito más en él. Era demasiado lo que él también estaba pasando, entonces era como no sentir esta comprensión de su parte”, expresó Araujo.

Respecto a su vida sentimental actual, Ana reveló que está felizmente relacionada con otra persona, sin entrar en detalles sobre su nuevo compañero. "Sí, sin buscarlo sí conocí a una persona con la cual ahorita estoy súper feliz… me estoy relacionando desde un punto totalmente distinto y eso se me hace muy bello… Con límites, con comunicación, un acompañamiento distinto… estoy súper feliz… No tengo tantas necesidades que me cubra el otro y se vuelve una lección y sí lo vivo distinto”.

Finalmente, Ana Araujo no profundizó en la dinámica actual con Pablo Lyle, pero mencionó que lleva a sus hijos a visitarlo en la cárcel en la que se encuentra preso en Florida.

