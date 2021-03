Amy Lee quiere volver a México

Amy Lee, vocalista de Evanescence, recuerda su última visita a México, en donde por fallas en los protocolos de seguridad, no los dejaron salir al escenario, y desencadenó el enojo de muchos fans, la destrucción del escenario y su batería en llamas.

"Fue algo significativo, fue la primera vez que algo como eso nos sucedió, pero no culpamos a nuestros fans, algunas fallas sucedieron que no fueron nuestra culpa, la manera en cómo terminó todo fue trágico, no salimos a tocar, cuando supuestamente estábamos ahí para eso".

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Amy explica que viajaron a su casa al siguiente día, devastados.

"En el avión yo pensaba cómo arreglarlo, cómo hacer para que, si la vida te avienta limones, hacer limonada, sacar algo bueno de ello, y dije tenemos que prender la batería, sacarle todo el jugo y hacerlo algo nuestro", expresa la cantante.

Tras el trago amargo, señala la intérprete que con todo su corazón desean regresar a México, cuando se pueda.

"Es una prioridad, porque fue el último show que no tocamos y está en nuestras prioridades, esa visita está hasta arriba de nuestra lista para cuando volvamos hacer conciertos", expresa.

Además, adelanta que, si pudiera viajar ya, desearía irse de vacaciones a Monterrey, porque tiene muy gratos recuerdos de su visita a esa ciudad, que guarda con cariño.

"Tampoco hemos salido a ningún lado en todo un año; estuvimos hospedados en un bonito hotel; le hablé a la banda, parte del staff y fuimos a la terraza y fue que inicié la música, traigan los tacos y fiesta en la piscina (risas), necesito vacaciones", señala.

Además, debido a la pandemia y la prohibición de espectáculos masivos, están pensando seriamente en hacer un concierto por streaming, aunque aún prefiere no dar muchos detalles.

Mientras, la banda promociona su sencillo "Use my voce", que se desprende de su nuevo disco llamado "Songs from the bitter truth", el cual ya está disponible en las plataformas digitales.

"La pandemia fue algo diferente, sobre todo para hacer la grabación del álbum; primero al crear las canciones, luego grabarlas, y ver cómo nos podíamos juntar toda la banda, cómo, cuándo, dónde y de alguna manera encontramos nuevas cosas para hacerlo, y todo esto me recuerda cuando empezamos nuestra carrera, pues no era de ya saber qué hacer, sino que teníamos que resolver, porque nunca antes lo habíamos hecho y aquello fue algo muy padre", explica.