Amor y violencia, la historia entre Johnny Depp y Amber Heard

Su historia de amor comenzó en el año 2012 durante la filmación de una película, desde el momento en que se conocieron se enamoraron.

Johnny Depp y Amber Heard comenzaron un romance que trascendió a la pantalla grande y culminó en matrimonio en 2015.

Los actores se casaron en un boda de ensueño en la isla privada de Depp en Las Bahamas.

Sin embargo, la felicidad solo duró un año y medio, pues sorpresivamente anunciaron su separación.

A partir de ahí todo se tornó en una guerra de declaraciones, presentación de pruebas y acusaciones de violencia doméstica por ambas partes.

Fue Amber Heard la primera que acusó a Johnny Depp de haberla agredido físicamente, pues aseguraba que él era alcohólico y la golpeó muchas veces, ocasionándole moretones.

La actriz incluso publicó imágenes donde se le pueden ver las huellas de los supuestos golpes recibidos.

Heard presentó estas fotografías ante un juez para exigir una indemnización y exigió una manutención por parte del actor a pesar de no tuvieron hijos.

Al no haber firmado un acuerdo prenupcial, la mitad de la fortuna de Johnny Depp, alrededor de 400 millones de dólares, sería para ella.

A raíz de este escándalo, el actor perdió dinero y varios trabajos, por ejemplo, fue retirado de la cinta “Piratas del Caribe” y su papel de Jack Sparrow.

El actor apeló esta decisión y también mostró en las que acusaba a su ex esposa de agresión.

Johnny Depp contrademandó y aseguró que quien lo agredía era su ex esposa, mostrando también imágenes de su dedo fracturado.

Luego de anunciarse el divorcio, Amber Heard apareció públicamente con golpes en el rostro y dijo que el actor le tiró el celular y la tomó del cuello.

Solicitó una orden de restricción temporal por violencia doméstica, que le fue concedida.

Sin embargo, un agente policiaco que atendió su llamado al 911 aseguró que cuando fue a su casa, no encontró indicios de violencia.

A partir de ese momento las cosas cambiaron y la credibilidad de la actriz comenzó a venirse abajo, debido a diversas inconsistencias en sus declaraciones.

Ex parejas de Johnny Depp salieron en su defensa con diversas publicaciones en las aseguraban que el actor nunca había sido violento.

La actriz Vanessa Paradis, por ejemplo publicó una carta en los medios, donde se lee lo siguiente: "Creo con todo mi corazón que esas alegaciones son indignantes. En nada reflejan al hombre con quien viví 14 maravillosos años".

Otra de sus ex parejas, Lori Anne Allison, describió a Johnny Depp como un excelente hombre.

También una de sus hijas, Su hija Lili-Rose Depp publicó en sus redes sociales una foto de ambos con el mensaje: "Mi papá es la persona más dulce y amorosa que conozco. Él ha sido un padre maravilloso para mi hermano y para mí, y todo el que lo conoce dice lo mismo".

Tras una guerra de declaraciones llegó al divorcio. Johnny Depp tenía que pagar alrededor de 7 millones de dólares a Amber Heard, ella aseguró que no es una mujer interesada y que ese dinero lo donaría a caridad.

Pero la bomba estalló cuando en febrero pasado salieron a la luz unos audios que datan del 2015 en los que se desenmascaraba a la actriz, pues en realidad era ella quien agredía al actor.

En una de estas grabaciones, parte de una de las sesiones de pareja que el matrimonio tomó en aquella época, la actriz habla sobre una pelea que había tenido la última noche. "Lamento no haberte dado una buena bofetada en la cara, pero te golpeé", afirma.

En otro punto también se escucha a Heard decirle: "Estás gordo y viejo", "eres un inútil", "te comportas como un bebe", "no peleas...", "no puedo prometer que no te volveré a atacar físicamente”, "no te lastimé, solo fue un golpe”, se escucha decir a Amber.

A raíz de estas revelaciones, sus fanáticos crearon el hashtag #JusticiaParaJohnnyDepp con el fin de limpiar el nombre del famoso actor, pues perdió varios y trabajos y fue por mucho tiempo acusado de mentroso y violento.

También, muchas de las personas indignadas en Twitter y en Facebook comenzaron a realizar campañas de Change.org en la que le piden a Warner Bross. sacar a Amber de las películas de Aquaman, en donde interpretaba a Mera, una de las protagonistas de la historia.

En otras piden a la marca de belleza Loreal que no la siga contratando como imagen de la compañía. Ambas peticiones ya tenían casi 150 mil firmantes.

A pesar de todo esto, algunos han hecho notar que los audios no exculpan a Deep de sus acusaciones de violencia doméstica, y solo probarían que ella también le pegaba.

*Con información de rpp.pe y semana.com