Amigo de Andrés García confirma que bebió con el actor poco antes de su muerte

Ciudad de México.- Se realizó un homenaje en memoria del actor Andrés García, en el que se erigió un busto en su honor.

El evento contó con la presencia de diversas personas cercanas al primer actor, entre ellas Fernando Haces, quien ha sido señalado por haber sacado al artista del hospital sin autorización de su hoy viuda, Margarita Portillo, mientras este se recuperaba de una fuerte neumonía y sin la debida medicación.

Develan busto de Andrés García

En una entrevista para el programa Ventaneando, el confidente de García, conocido como "El íntimo del protagonista de Pedro Navajas", confesó que su única tarea fue llevarlo a su residencia conocida como "El Paraíso".

Cumple deseo de Andrés García de beber alcohol

Además, reveló haber cumplido uno de los últimos deseos del fallecido actor al permitirle ingerir una bebida alcohólica, a pesar de que García también se encontraba en proceso de recuperación de una sobredosis, según había mencionado Margarita en su momento.

A pesar de las acusaciones públicas de Portillo, quien manifestó que esta acción puso en riesgo la vida de Andrés, diagnosticado con cirrosis, Fernando Haces afirmó que la situación no era tan alarmante como se había descrito en ese momento.

Fernando Haces, amigo de Andrés García

Haces explicó que cuando llegó al hospital, García no se encontraba en una cama, con sueros o cualquier otro equipo médico, sino sentado en una silla. El actor le pidió que lo llevara y, aunque el amigo del artista no deseaba hacerlo, consideró esa petición como una orden. Según su relato, si García hubiera estado tan enfermo como se insinuó, lo habrían mantenido en cama con sueros y oxígeno, lo cual no fue el caso.

Fernando Haces asegura que actuó de buena fe

En defensa de sus acciones, Haces aseguró que actuó de buena fe y que desconoce si García sufrió una sobredosis. Además, afirmó que compartieron varias bebidas alcohólicas por solicitud del propio intérprete.

Yo lo hice de buena fe, no lo hice nunca de mala fe, yo no sé si tuvo sobredosis o no... yo sí me eché varios tequilas con él antes de que falleciera, y comimos un rico pescado, y ahí se quedó un compadre mío tres, cuatro días con él cuidándolo y atendiéndolo, pero estaba feliz, y lo puede constatar la señora Concha, que era la que atendía ahí el Paraíso, porque a ella fue la que le pidió ‘dame un tequila’, le dijo ‘no tengo señor Andrés, solo tengo whisky’, y yo me di a la tarea de decirle a uno de mis muchachos, ‘vayan y tráiganle una botella de tequila, porque quiere un tequila’, y nos lo tomamos muy a gusto, platicamos, nos reímos y lo disfruté mucho", comentó el amigo del actor.

En cuanto a la posibilidad de que Margarita Portillo tome acciones legales en su contra por haber utilizado la imagen de Andrés García en el busto sin su autorización, Haces expresó su confianza en que no se presenten problemas legales. Afirmó haber realizado este gesto con un gran cariño y sugirió que Portillo debería sentirse orgullosa de ver a su pareja representada de esa manera.

Con estas revelaciones, el homenaje a Andrés García se ha visto envuelto en polémica y ha despertado diversas opiniones respecto a la actuación de Fernando Haces durante la enfermedad y los últimos días de vida del reconocido actor.