Amiga de Julián Figueroa niega mensaje del cantante antes de morir

Ciudad de México.- Tras la muerte de Julián Figueroa, los rumores sobre el motivo del fallecimiento del artista han rondado la red.

Aunque su madre Maribel Guardia confirmó que su hijo había muerto por un infarto, las especulaciones siguieron, ya que Mariella Navarro, amiga del fallecido, publicó en redes un supuesto mensaje que recibió por parte de Julián.

Me parte el alma saber que no estuve para ti en los últimos momentos de tu vida, ahora comprendo la insistencia que tenías de hablar, eran las 4 am y un simple mensaje pudo haber cambiado mucho