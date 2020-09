Amanda Miguel reacciona al beso de Diego Verdaguer y Galilea Montijo

CIUDAD DE MÉXICO.- Diego Verdaguer hizo una sorpresiva publicación en su cuenta oficial de Instagram, pues compartió una fotografía en la que se ve casándose con Galilea Montijo y besándola.

La imagen corresponde al videoclip del sencillo “Voy a conquistarte”, escrito por Joan Sebastian, donde contaron con la participación de la conductora de “Hoy”.

“Todos podemos crear una fantasía, todos podemos crear en la vida una realidad deseada. Entonces yo quise filmar y casarme con Galilea Montijo y lo logré”, dice la descripción de la fotografía.



“Siempre que deseen algo postúlenlo con tal fuerza y determinación, para lograr que las cosas fluyan hacia ti. Siempre pensando con responsabilidad en el bien común”.

Aunque muchos de sus fans llenaron la publicación con comentarios positivos, hubo bastante despectivo uno que resaltó entre todos ellos: El de su esposa Amanda Miguel.

La intérprete de “Él me mintió” despotricó contra el cantante, haciendo hincapié en que él es un hombre casado y que mejor se adapte a su realidad.



Yo no deseo ver a mi esposo besándose con ninguna modelo, actriz, etc. (…) ¡Solo que vos estás casado! Mejor no postules eso, postula otra cosa que sea más acorde a tu realidad. Las dobles vidas no funcionan”, escribió.