Amanda Miguel habla de las infidelidades de Diego Verdaguer

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de los escándalos más sonados en la carrera de Amanda Miguel, fueron las infidelidades de su esposo Diego Verdaguer, con quien ha estado casada desde 1975.

Y a pesar de lo mucho que la hizo sufrir con esa traición, está segura de que ella jamás lo engañaría con otro hombre.

Así lo dijo en el programa “Tu-Night” de Omar Chaparro, quien le preguntó a la intérprete de “Él me mintió” si alguna vez ha querido “pagarle con la misma moneda” a Diego.

Sí, pero yo no sería capaz”, dijo Amanda. “Yo a mi marido nunca le he sido infiel y nunca le sería infiel”.

Aunque es consiente de todo el daño que su marido le ha hecho, está dispuesta a seguir perdonándolo por el amor que le tiene.

“De repente me ha hecho cada cosa y lo he perdonado, y no me arrepiento porque hoy en día tengo una familia, como quiera que sea. Pero sí, Diego ha hecho cosas que yo jamás le haría”, lamentó.

Omar quiso suavizar la tensión del momento, y bromeó diciendo que él se refería a cosas banales como no levantar la tapa del baño.

Sin embargo, Amanda fue tajante con su respuesta.

“Yo no hablo estupideces”, sentenció.

La pareja acaba de reunirse nuevamente luego de 8 meses de estar separados por la pandemia del coronavirus.