All I Want for Christmas Is You: La fórmula del éxito monetario de Mariah Carey

CIUDAD DE MÉXICO.- Mariah Carey, la inigualable voz detrás del éxito "All I Want for Christmas Is You", ha consolidado su posición como una de las artistas más exitosas a nivel mundial. No obstante, surge la interrogante acerca de cuánto representa en términos de ganancias anuales esta emblemática canción navideña.

Al revisar el 2022 y sus triunfos en años anteriores:

En la décima semana de diciembre del año pasado, la contagiosa melodía ya lideraba la lista del Billboard Hot 100, manteniéndose en el primer lugar durante más de tres años consecutivos en la temporada. La canción, parte de su álbum "Merry Christmas" lanzado en 1994, logró ingresar al top 10 por primera vez en diciembre de 2017, repitiendo este logro en 2018, 2019, 2020 y 2021.

En términos de cifras, durante la semana del 9 al 15 de diciembre de 2022, el tema atrajo 4,4 millones de reproducciones y vendió 11,000 descargas solo en Estados Unidos, según informó "Luminate". Billboard también informó que a nivel mundial, Carey generó alrededor de 4,5 millones de dólares en 2021, con 1,66 millones provenientes de regalías de la publicación. Estas cifras estimarían ganancias cercanas a los 120 millones de pesos.

Además, según "The New York Post", la artista obtendría 3 millones de dólares al año, mientras que "The Economist" calcula aproximadamente 2,5 millones de dólares en regalías cada año solo por esta canción.