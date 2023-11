Alicia Villarreal revela los motivos por los que su matrimonio con Arturo Carmona no prosperó

Ciudad de México.- Alicia Villarreal y Arturo Carmona fueron una de las parejas más populares en los noventa, aunque la relación no duró, ya que se divorciaron en el 2001, lo que causó revuelvo en el medio.

Es por ello, que hasta ahora muchos se siguen cuestionando sobre la razón por la que Villareal y Carmona se separaron, y esta vez fue la cantante quien dio una entrevista a Pati Chapoy y abordó el tema.

Yo hubiera aguantado a esperarme más tiempo, pero la presión de la carrera era muy fuerte, yo tuve que presentar a Melenie a los 18 días de nacida, y luego aguantarme de ‘ay, no, se ve muy gorda’. Exactamente el día que cumplí 40 días de que mi hija nació, yo estaba en Houston en el primer show de la gira, viajé con la niña mucho tiempo”

Factor de distanciamiento

Sobre si esta distancia también fue un factor que terminó por separarlos definitivamente, la intérprete explicó: “Arturo viajaba cuando podía, no siempre, estaba estudiando, o sea, me daba mucho orgullo que él quisiera terminar su carrera, y que lo lograra, porque él tenía que ser alguien para nosotras en el futuro”.

Tras manifestar que se separó de Carmona después de un año y medio de matrimonio, Alicia reflexionó sobre la causa que quebrantó su relación y comentó: “No… creo que fuimos muy inteligentes o muy capaces… exactamente no sé (qué lo fracturó), yo lo único que recuerdo es como yo me sentía y como yo me sentía era… incomprendida de todo el mundo, incluyéndolo a él”.

Después de que la titular del programa Ventaneando recordó que Arturo en una ocasión confesó que le pesaron mucho las críticas que lo señalaban de “mantenido”, la cantante solo dijo: “Ganaba dinero, ganaba mucho dinero también, pero el trabajo fue un factor yo creo que importante.

La separación

Sobre cómo llegaron a la decisión de que separarse era lo mejor, Villarreal expuso: “Un día yo estaba muy enojada y empezamos a discutir, y él empezó a agarrar todas sus cosas, y yo cuando salgo ya papá estaba ahí… creo que él ha dicho que él tomó la decisión, yo creo que la tomamos ambos, y fuimos irresponsables ambos”.

Acto seguido, la artista de 52 años reveló lo difícil que fue reponerse de un rompimiento como este, sobre todo por su profesión.

“(Lloré) mucho, claro… sufrí también y la pasé mal, pero las mujeres no tenemos tiempo de ponernos a llorar. Tenemos que seguir. Estuve con terapias, estuve con medicamentos, tenía muy alterados mis nervios y todo era querer llorar… muchísima (depresión), pero eso no se podía contar porque la gente ya no iba a los bailes”, declaró.

Finalmente, Alicia Villarreal confirmó que Arturo Carmona fue quien inspiró el controversial tema “Te quedó grande la yegua”. “Pues… de ahí surgió la idea, un día se me vino esa frase y empecé a escribir y a escribir esa canción con todo el dolor que sentía por eso, por lo que estaba viviendo”, dijo al respecto.