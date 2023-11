Alicia Villarreal defiende a Luis Miguel aunque le rechazara una canción

Ciudad de México.- Alicia Villareal anunció en conferencia de prensa que inició una etapa en su vida profesional, ya que ahora es una artista independiente y con ello sacará una serie de sencillos de su autoría.

Al hablar de este tema, la artista reveló que en 1998 compuso una canción para Luis Miguel, aunque él rechazó su oferta.

Ahorita tengo alrededor 700 canciones, hubo un tiempo en que yo escribí una canción para Luis Miguel y se la mandamos a Warner, hace muchos años, esa canción se llama ‘Por no saber de ti’, nada más me dijeron que no cantaba canciones de otros autores que no fueran con los que ha trabajado”

Relató Villarreal.

Manifiesta tristeza

Pese a esta situación, la cantante grupera es empática con Luismi y manifestó su tristeza al ver lo mucho que el cantante es atacado y criticado en redes sociales.

“Yo he visto a Luis Miguel muchas veces, y sufro lo que vive y lo que siente, porque también yo soy intérprete, generaciones que también se ponen a escribir y de seguirle diciendo cosas que cómo se ve, que cómo canta, y todo eso todos lo vivimos, pero somos seres humanos y no se nos respeta como seres humanos. El más grande que tenemos, Luis Miguel, y lo tratamos de esa manera, no es justo, lo defiendo como artista, como intérprete”, declaró.

Se malinterpreta

Y justamente hablando de Luis Miguel, Alicia aseguró que su comentario sobre que no es una mujer pedinche ni rogona se malinterpretó, pues nunca quiso referirse a Aracely Arámbula y la forma en que se ha lanzado contra el padre de sus hijos asegurando que es un “deudor alimentario”.

“Sí (se malinterpretó), totalmente, pero es que esa soy yo, así soy, lo digo abiertamente nunca jamás pudiera opinar por ninguna otra y menos por alguien que yo no conozco cómo fue su relación y cómo vivieron, o sea, no”, expuso sobre la polémica.

Por último, Alicia confesó que por el momento desconoce en qué punto va la denuncia que su hija interpuso contra un familiar por presunto abuso. “Su papá le puso mucha energía y luego no sé cómo quedaron las cosas. Porque no quiero decir que a mi hija no le pasó nada grave. Cuando hablamos ella y yo, vimos que hay otras personas que les ha pasado cosas más graves (…) De ahí también le conté otras historias ‘tú mamá también se iba en el camión y luego los señores se ponen así’”, concluyó.