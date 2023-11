Alicia Machado aclara por qué no denunció legalmente a José Manuel Figueroa

Ciudad de México.- Alicia Machado reveló hace dos meses en el reality “Secretos de Villanas”, que sufrió presunta violencia física durante su relación con José Manuel Figueroa, al grado que, de acuerdo con declaraciones de la exreina de belleza, éste la amenazó de muerte.

Pese a que algunas personas empatizaron con la venezolana, otros, como el mismo José Manuel, la cuestionaron por no haber recurrido ante las autoridades pertinentes. Es por ello que Alicia explicó en entrevista para el programa La mesa caliente, las dificultades que la llevaron a tomar la decisión de no denunciar al cantante.

Porque no vale la pena, porque él tiene razón. Eso fue hace 17 años, yo en ese momento tuve mucho miedo por ser él quien era, por amenazas que yo tuve... Yo estaba en un momento profesional muy bonito de mi carrera. México es un país que a mí siempre me ha tratado con tanto amor y con tanto respeto y las mujeres mexicanas me quieren tanto, confían tanto en mí”

Dijo Machado, asegurando también que el hijo de Joan Sebastian es una persona importante en México.

No bajará la voz

Pese a esta situación, Alicia destacó que no bajará la voz para denunciar lo que supuestamente sufrió junto a Figueroa.

“Yo voy a seguir aquí fuerte, porque ya no tengo 27 ni tampoco tengo miedo y lamentablemente miles de millones de mujeres en este momento están siendo golpeadas y cuando van a una jefatura les preguntan ‘es que la falda estaba muy corta, es que ¿qué le dijiste?, ¿qué le hiciste?’”, señaló Alicia.

Finalmente, la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos, sigue defendiendo sus declaraciones, a pesar de que Figueroa anunció en días pasados que iniciará un proceso legal para que Machado compruebe las declaraciones en su contra.

“Se pone en tela de juicio si pasó o no pasó, el tema es que hubo un episodio en una cocina en su casa en Cuernavaca, en donde el señor me violentó físicamente. Sea verdad su palabra contra la mía, si hay testigos, si hay pruebas o no, no voy a presentar cargos porque la justicia divina es mucho más implacable. Yo no tengo tiempo de eso, yo estoy ahorita en el lanzamiento de muchas cosas. Estoy en mis proyectos como empresaria”, concluyó.