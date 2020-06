Algunas obras de Broadway no volverán a Londres hasta 2021

LONDRES, Inglaterra

Algunos de los espectáculos más grandes del West End de Londres, incluyendo “Hamilton” y “The Phantom of the Opera” (“El fantasma de la ópera”), no reabrirán hasta el próximo año, anunciaron el miércoles los productores, mientras que organismos de las artes advierten que Gran Bretaña enfrenta una “catástrofe cultural” debido a la pandemia del coronavirus.

El productor Cameron Mackintosh, sus socios y su grupo de teatros Delfont Mackintosh dijeron que “Hamilton”, “The Phantom of the Opera”, “Mary Poppins” y “Les Misérables” (“Los miserables”) volverán “lo antes posible en 2021”.

La compañía dijo que estaba hablado con sus empleados sobre “potenciales despidos”.

Mackintosh, uno de los productores de teatro más importantes y ricos de Gran Bretaña, dijo que la decisión era “desgarradora” y criticó al gobierno del primer ministro Boris Johnson por no ofrecer a los productores de teatro “ningún apoyo práctico tangible más allá de ofertas para endeudarse, lo cual yo no quiero hacer”.

Dijo que debido a la “incapacidad (del gobierno) para decir cuándo se levantarán las restricciones imposibles de distanciamiento social, para nosotros es igualmente imposible planificar adecuadamente para el futuro que sea”.

La música, el teatro, el arte, el diseño, la arquitectura y la industria editorial general millones para la economía británica cada año, pero los clubes, teatros, cines, salas de conciertos y galerías de arte del país cerraron en marzo como parte de una cuarentena nacional para evitar la propagación del coronavirus.

Tiendas y espacios al aire libre como zoológicos están empezando a reabrir, pero los establecimientos bajo techo permanecen cerrados debido a las reglas de distanciamiento social, que exigen que la gente se mantenga a un mínimo de dos metros (6.5 pies).

El gobierno dice que está revisando la regla de distanciamiento en medio de la presión de minoristas, dueños de restaurantes y otros para acortarla a un metro (3 pies).

Un estudio publicado el miércoles por la firma de investigación Oxford Economics proyectó que las industrias creativas del Reino Unido podrían perder 74 mil millones de libras esterlinas (93 millones de dólares) en ingresos este año y que un quinto de los 2 millones de empleos del sector creativo están en riesgo de desaparecer.

Caroline Norbury, directora ejecutiva de la Federación de Industrias Creativas, la cámara de las artes y la cultura, dijo que “sin un apoyo adicional del gobierno, nos dirigimos a una catástrofe cultural”.

“Miles de negocios creativos líderes en el mundo están empezando a cerrar sus puertas, cientos de miles de empleos desaparecerán y se perderán miles de millones de nuestra economía”, dijo.

Norbury y otros líderes del sector cultural llamaron al gobierno a crear un “fondo de renovación cultural” y a seguir apoyando programas que han ayudado a trabajadores independientes y trabajadores licenciados durante los cierres. La Hacienda planea reducir los programas en los próximos meses.