¿Alguien te molesta? Alfredo Adame lo insulta por ti

CIUDAD DE MÉXICO.- Alfredo Adame es uno de los famosos más polémicos del momento, pues no tiene filtro alguno para insultar a cualquier persona, sin importar su género o posición.



Pero ahora, al parecer, el actor usaría su talento para insultar a quien sea que sus fans les pida… ¡Sin cobrar nada!



En redes sociales, circula una conversación en Whatsapp de un número de Culiacán, donde una persona, cuyo nombre no se revela, le envía un mensaje a Alfredo Adame pidiéndole que le ayude a insultar a alguien que lo está molestando.

“Buen día, Alfredo Adame, con todo el respeto que se merece, si me podría hacer un favor estaría agradecido, es mandar a ch%ngar a su madre a Juan Carlos Núñez, se la pasa molestándome y no me deja tranquilo. Lo dejo de molestar señor Alfredo, buen día, saludos desde Culiacán”.



Alfredo, lejos de bloquear al usuario o “aplicar el visto”, envió un audio insultando a Juan Carlos Núñez para ayudar a su fan en esta peculiar petición.



“P%nche Juan Carlos Núñez, soy Alfredo Adame, ya deja de estar molestando a mi amigo ¿eh cabr%n?, porque si lo sigues ch%ngando se te va a aparecer el diablo güey y te voy a ir a poner una p%ta madriza que no te la vas a acabar, ¿eh cabr%n? ten cuidado, cuando me encabr%no, reviento m%dres, abusado cabr%n”, se escucha en el audio con la voz del actor.



Según se ve en la publicación, esta conversación de Whatsapp data de julio, pero apenas acaba de darse a conocer en las redes sociales, lo que desató diversas burlas y memes de usuarios de redes, que ya están considerando pedir los servicios de insultos de Alfredo Adame.