¿Alguien hará sombra a "Star Wars" esta Navidad?

Madrid.- En 1977 se estrenó "Star Wars", la primera película de una trilogía, que formaba parte de una serie de nueve películas salidas de la imaginación de George Lucas. El día 20 y precedida de una monumental expectación llega la última, "The Rise of Skywalker", que será sin duda la reina de esta Navidad.

Pero hay un puñado de títulos interesantes que aspiran a hacerse un hueco si la saga galáctica lo permite. Cine musical, de animación, dramas o comedias, los espectadores tendrán elección más allá de Skywalker.

"STAR WARS, THE RISE OF SKYWALKER"

La semana antes de Navidad llega el fin de la saga (algo que tampoco se puede afirmar dado el gusto de Hollywood por las precuelas, secuelas, spin off...) y sabremos si gana el lado oscuro de la fuerza o se impone la cordura de los Jedi.

Cuál es el origen de Rey o si Kylo Ren repite el camino inverso hacia la luz que ya realizó su abuelo, el recordado y malvado Darth Vader. Y si finalmente la Resistencia logra hacerse con el control del Universo frente a la Primera Orden.

"CATS"

Uno de los musicales más conocidos de la historia teatral es otro de los estrenos estrellas de las Navidades. Tras 38 años de versiones en los escenarios de todo el mundo, la música de Andrew Lloyd Webber que dio vida a una colección de poemas de T.S.Elliot, llega a la gran pantallas.

El británico Tom Hooper, avalado por la adaptación de "Los miserables", se lanza ahora a la historia de la tribu de los Jélicos, con una Bombalurina a la que da vida nada menos que Taylor Swift, acompañada en su aventura cinematográfica por Idris Elba, Rebel Wilson, Judi Dench o Ian Mckellen.

"LITTLE WOMEN"

Y justo el día de Navidad se estrena otro de los títulos más esperados, aunque en este caso la expectación generada no es por una historia más que conocida y mil veces adaptada, si no por la directora que se ha atrevido a hacer una nueva película del clásico de Louisa May Alcott y su elenco protagonista.

Greta Gerwig, que ya dio una vuelta de tuerca al cine de adolescentes con "Lady Bird" se atreve ahora con esta historia de amor y rivalidad fraternal, con Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen y Thimothée Chalamet.

"BOMBSHELL"

Nicole Kidman, Charlize Theron y Margot Robbie componen el trío más glamuroso del cine navideño en una película que aborda el caso de Roger Ailes, un todopoderoso ejecutivo que desde la conservadora Fox News levantó un imperio de las noticias pero cuya carrera se hundió en el abismo al conocerse los escándalos sexuales en su contra.

Kidman y Theron interpretan a Gretchen Carlson y Megyn Kelly, respectivamente, dos periodistas estrella de Fox News que acusaron a Ailes por acoso. Mientras que Robbie da vida a una joven productora de la cadena en un personaje no inspirado en nadie real.

"1917"

El británico Sam Mendes se mete de lleno en la Primera Guerra Mundial en "1917", una historia con la que regresa al cine tras sus experiencias con James Bond y en la que ha contado con la producción de uno de los mayores amantes del género bélico de la actualidad, Steven Spielberg.

Benedict Cumberbatch, Richard Madden, Mark Strong o Colin Firth arropan a los desconocidos actores -George MacKay y Dean-Charles Chapman- que protagonizan un filme intenso rodado en un aparente plano secuencia y narrado casi en tiempo real.

"SPIES IN DISGUISE"

Los más pequeños y los amantes de la animación también tienen elección, con una película en la que un súper espía (Lance Sterling) y un científico (Walter Beckett) se convierten en una extraña pareja que tratarán de salvar al mundo de una amenaza cibernética.

Es la primera película de los estudios Blue Skye que distribuirá Disney tras la adquisición de Fox y es el debut en la dirección de Nick Bruno y Troy Quane, que han participado en títulos como la saga "Ice Age".

"JUMANJI: THE NEXT LEVEL"

Otro título de cine familiar recién estrenado es la tercera entrega de las aventuras del juego Jumanji y la segunda protagonizada por Dwayne Johnson, que imprimió a la saga un estilo mucho más físico que la original, que contaba con Robin Williams.

Comedia y acción a partes iguales para una película que en sur regreso a las pantallas hace dos años tuvo un inesperado éxito en taquilla que se ha traducido en una nueva entrega, como es costumbre en los grandes estudios.

"RICHARD JEWELL"

Con polémica previa por acusaciones de machismo, llega la nueva película de Clint Eastwood, que a sus 89 años no pierde energía y no para de rodar nuevos títulos, aunque con una calidad menor que la de sus grandes filme de los años noventa y primera década del siglo XXI.

Su nuevo trabajo narra los hechos por los que el agente del FBI Richard Jewell, quien descubrió el plan del atentado y evacuó el parque olímpico de los Juegos Olímpicos de Atlanta (EE.UU.) en 1996, acabó siendo considerado el principal sospechoso.

"THE TWO POPES"

Avalada por cuatro nominaciones a los Globos de Oro, la cinta dirigida por el brasileño Fernando Meirelles llega a Netflix tras pasar brevemente por las salas de cine.

Anthony Hopkins y Jonathan Pryce son los encargados de representar a los pontífices Benedicto XVI y Francisco, respectivamente, en un ficticio encuentro en el que deben encontrar una solución para una Iglesia católica manchada por los escándalos de pederastia.

"UNCUT GEMS"

Y no podía faltar la apuesta indie de las Navidades.

"Uncut Gems", dirigida por los hermanos Safdie, mezcla thiller con comedia y drama para contar la historia de un comerciantes de joyas de Nueva York que enlaza una crisis detrás de otra y que es un jugador compulsivo que le endeuda con las personas equivocadas.

Adam Sandler encabeza el reparto de una película que acumula nominaciones en los premios más independientes de la industria.