Alfredo Adame tacha a su hijo de mentiroso y asegura que no lo quiere volver a ver

CIUDAD DE MÉXICO.- Alfredo Adame es una de las figuras más polémicas del espectáculo, pues constantemente se ve envuelto en distintas discusiones a través de redes sociales y ha protagonizado enfrentamientos físicos en plena vía pública.

Sin embargo, uno de sus mayores pleitos es contra su hijo Sebastián Banquells, quien expresó su molestia ante la presencia de su padre durante la pasada Marcha del Orgullo LGBT+, pues asegura que Adame le prohibía decir que era homosexual y lo ofendía.

Ahora, el conductor dijo para el programa “Chismorreo” que su hijo era un mentiroso y que le importaba “un bledo” lo que pensara sobre él.

Adame negó no haber apoyado a Banquells respecto a sus preferencias sexuales: “Es un muchacho frustrado y amargado a la que la madre le echó a perder la vida, se la tiró al caño. Le hizo igual que a los otros dos, los otros dos en otros sentido”.

Asimismo, el artista se deslindó totalmente de su hijo y lo desconoció asegurando que no tenía su sangre.

"No es mi hijo, no tiene nada que ver conmigo, no lleva mi sangre, no es hijo de Alfredo Adame. Lo que diga y lo que haga me viene valiendo un sorbete, lo que le pase me viene valiendo un reverendo pepino”, continuó.