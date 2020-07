Alfredo Adame señala que ''le salió del alma'' llamar p*rra a Andrea Legarreta

CIUDAD DE MÉXICO.- La enemistad entre Alfredo Adame y Andrea Legarreta no es noticia nueva pero sí lo son las más recientes declaraciones del él en contra de la conductora del program ‘Hoy’.

El ex actor estuvo de visita en el programa ’SNSerio’ y ahí se le cuestionó sobre cómo inició su pelea con Andrea Legarreta, algo que confesó sin filtro alguno.

Adame contó que todo habría comenzado cuando estuvieron en una obra de teatro juntos en la que Andrea lo acusó de ‘’romper la 4ta pared’’ luego de que Aldredo interactuara con el público.

Después de ello, en 1998, ocurrió el famoso incidente en el que ambos parodiaban una historia de un taxista y una señora en la que terminan discutiendo y Adame la llama ‘’perra’’.

“Aunque me fue a acusar, no me pasó nada porque yo era el consentido de Televisa, era el rey del rating, metía dinero, entonces no me pasó nada pero ahorita que me lo preguntaste que si me salió del corazón, ahora que lo pienso, me salió del alma”, contó.

En cuanto a su opinión sobre el trabajo de Andrea, el famoso señaló que no era apta para ser una conductora.

‘’Me parece que no es conductora, me parece que es ignorante, me parece que es una persona que no tiene nada qué hacer en la televisión y claro que hay algo personal pero no lo voy a decir aquí’’, afirmó.

Alfredo además describió a Legarreta como una mujer ‘’falsa, de doble moral y de mala reputación’’.

Y para finalizar, se le cuestionó si algún día le pediría disculpas por todo lo que ha dicho en su contra y contestó que “nunca en la vida le pediría una disculpa”.

Cabe señalar que hasta el momento la famosa no ha opinado nada al respecto.