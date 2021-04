Alfredo Adame se disculpa por insultar a automovilista. “Fui víctima de enojo y furia”, confesó el candidato

CIUDAD DE MÉXICO. – El actor de telenovelas, presentador y aviador mexicano, Alfredo Adame, quien recientemente se postuló como candidato a diputado federal por Tlalpan del partido Redes Sociales Progresistas (RSP), se disculpó tras ser captado insultado a automovilistas durante el inicio de su campaña política.



“El fin de semana pasado me vi envuelto en un incidente vehicular en el cual reaccioné de una forma en la que no es la línea que un partido político serio como RSP debe seguir, fui víctima del enojo y de la furia cuando pues me sentía agredido y respondí de una forma que no es la que el partido tiene en mente para sus candidatos”, confesó el candidato en el video en cuestión.

Con “mentadas de madre” Alfredo Adame inició campaña electoral en Tlalpan, CDMX. ����♂️ pic.twitter.com/IBHlusjclR — Joel Valdez (@joel_valdezn) April 26, 2021



También, pidió disculpas a la persona con la que discutió el sábado afuera del parque de diversiones Six Flags, así como con el partido político y equipo de brigada, “Por esta actitud, que de verdad no es la que le conviene al partido, lo nuestro es sanar a México y unirlo en vez de hacer lo contrario y crear conflictos y problemas”.

El candidato también aseguró comprometerse a seguir los lineamientos que había acordado con el presidente estatal Pedro Pablo de Antuñano con respecto a la campaña.



De aquí en adelante me comprometo a que mis reacciones serán positivas, mis reacciones serán propositivas, mis reacciones serán de lucha, de empuje y de mostrarles a los ciudadanos que somos un partido serio y no ocasionar de alguna manera problemas que puedan llegar a darle al partido una mala imagen”, expresó Adame.



Asimismo, señaló que ese era su compromiso y aseguró haber “aprendido la lección”, ya que en “la política había que tener la piel gruesa y hay que tener también la mecha larga”, afirmó el actor.



“A todos ustedes, mis compañeros progresistas, a la dirigencia nacional y la dirigencia estatal les hago saber que tengo un compromiso de aquí al final de la campaña, me comportaré de la forma en que se debe comportar un diputado federal”, concluyó Alfredo Adame.

VIDEO | "Fui víctima de la furia": Alfredo Adame se disculpa por 'mentársela' a conductor https://t.co/3VxJ1pRSYQ pic.twitter.com/pbeAzr7LZg — Milenio (@Milenio) April 28, 2021