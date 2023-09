¿Alfredo Adame está desaparecido?, su hijo preocupa a fans porque no sabe nada de él

HERMOSILLO, Sonora.- Recientemente, Sebastián Adame, hijo de Alfredo Adame y Mary Paz Banquells, reveló en una entrevista que no ha sabido nada de su padre en varios días, lo cual le preocupo a los usuarios.

“Como que ya van muchos días que no sale diciendo nada, hasta a mí me preocupa… Ojalá esté bien, pero de plano no me he enterado de nada, no he sabido nada, hasta me puse a buscar, lleva varios días sin pasar nada”, dijo el hijo del polémico actor, quien entre risas aseguró estar intrigado ante la ausencia de escándalos protagonizados por su padre.

Adoptando una actitud más seria, Sebastián dice tener la esperanza de que Alfredo Adame esté cambiando su polémica forma de ser, pero también reconoce que eso es algo muy difícil que ocurra: “Mira, desafortunadamente con mi papá, pues ya nadie sabemos qué es lo que va a hacer después. Me gustaría pensar que sí cambió, pero, pues quién sabe, ojalá”.

 

Indagando en sus redes sociales fue posible ver que Alfredo Adame no está desaparecido y solamente se encuentra alejado de los escándalos.

Recordemos que el actor estuvo muchos meses en polémicas por sus peleas y ahora ha preferido enfocarse en su carrera musical y dejar atrás todo aquello que le resta credibilidad como artista.