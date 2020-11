Alfredo Adame ahora busca convertirse en ¡diputado!

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Alfredo Adame, declaró que pronto buscará una candidatura como diputado en la Ciudad de México, pues considera que tiene el conocimiento suficiente para ocupar un cargo de elección popular.

El polémico conductor, indicó que desde que participó en una campaña deportiva para un partido político, nació en él la inquietud de abrirse paso en la política.

Durante una entrevista que ofreció a varios medios de comunicación, Alfredo Adame reveló que aspira iniciar su carrera política para desempeñarse como legislador.

Una carrera política en la que estoy muy interesado, sobre todo para no favorecer a toda esa clase política corrupta que lo único que hace es reciclarse y nunca piensan en los ciudadanos, externó.

El jalisciense consideró que tiene las cualidades y el carácter necesario para ser elegido como diputado. “Tengo el temple, tengo las destrezas, las habilidades y los conocimientos para lograr algo muy bueno”.

Apuntó que anteriormente buscó la alcadía de Tlalpan, donde fue duramente criticado por la conductora peruana, Laura Bozzo.

En la entrevista también se le cuestionó sobre el tema de Ninel Conde y Giovanni Medina, y él respondió: “Si ella me dice ayúdame, pero si me dice que le diga al juez que le regrese a su hijo pues no puedo ayudar en eso. Si me dice cómo fueron las cosas y que le ayude a difundirlo sí lo haría”.