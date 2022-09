Alexis Ayala se comprometió en Paris con novia 28 años menor.

De la misma manera, la intérprete acompañó las instantáneas con la siguiente declaración: “Sí! Oui, yes, ako, bada, jika, se, ak, os, اگر, もし, ವೇಳೆ... SÍ EN TODOS LOS IDIOMAS! TE AMO @alexisayala ”.

Inmediatamente, diversos compañeros del medio artístico como Candela Márquez, Galilea Montijo, Belinda Urías y Paul Stanley, entre otros, felicitaron a la pareja y les desearon lo mejor en la etapa que están por comenzar.

Alexis y Cinthia se conocieron durante las grabaciones de la telenovela Si nos dejan (2021), poco después sorprendieron al confirmar que había iniciado un romance entre ellos, a pesar de que Ayala tenía en ese entonces 56 años y ella 28.

Recientemente el artista confesó en el programa Con Permiso cómo fue el flechazo con Aparicio, a quien conoció poco después de divorciarse de Fernanda López.

Yo la conocí haciendo una escena. Me gustó y dije ‘¡Ay! Me gustaría conocerla’, porque te puede gustar la gente y puedes decir ‘¡Ay!, ¡qué bonita!, ¡está re-bien!’, pero me gustó por cómo hizo su trabajo. Terminando la novela se hizo una reunión en mi casa y yo la invité, ahí empezamos a platicar y se empezó a dar”