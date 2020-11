Alex Fernández Jr. revela detalles de su boda y afirma que desea ser un papá joven

CIUDAD DE MÉXICO.- Alex Fernández se encuentra más que ilusionado y al pendiente de todos los detalles de su boda con Alexia Hernández, con quien ya lleva casi 10 años de romance.

Contrario a su hermana Camila Fernández, el joven cantante confesó que desea un enlace matrimonial privado y sin muchos invitados.

“Va a hacer algo súper especial, no va a ser ninguna boda así gigantesca ni nada por el estilo por lo mismo de que ahorita estamos en este momento (de contingencia), quisimos hacer algo súper íntimo, súper privado, súper chiquito”, dijo.

De la misma manera, Alex manifestó su deseo de convertirse en padre próximamente, pues en ese sentido también quiere seguir los pasos del “Potrillo”.

“Yo siempre he dicho que a mi me gustaría ser papá joven, como mi papá, y yo tengo una muy buena relación con él, así como padre e hijo, también como amigos, y es algo que a mi me gustaría crear con mis hijos”, explicó.

Por otra parte, Alex Fernández aseguró que Don Vicente Fernández, se encuentra muy bien de salud. “Mi abuelo está muy bien, lo cuidamos mucho, pero él también se cuida mucho, a mi Cuquis (abuela) también la queremos cuidar mucho, por ejemplo, en mi cumpleaños o cosas así le decimos no vayas, pero se pone de que quiere ir y ni mi abuelo le puede decir que no”.

Para finalizar su encuentro con la prensa, el intérprete no quiso confirmar ni desmentir los rumores de embarazo de su hermana Camila.

“En lo personal yo no le he notado nada, pero no les puedo asegurar nada, por eso digo, mejor pregúntele a ella, no niego ni confirmo”, remató.