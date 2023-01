Alessandra Rosaldo se solidariza con Shakira

Ciudad de Méxicol.- Alessandro Rosaldo se solidarizó con Shakira después de que se dividieran las opiniones tras el tema que lanzó junto a Bizarrap en donde lanzó un par de mensaje contra Piqué.

En su encuentro con los medios en el aeropuerto de la Ciudad de México, la cantante reveló que al igual que su colega, también ha sido víctima por alguno de sus ex.

Pero estoy segura, que claro que en algún momento de mi vida me han puesto el cuerno, absolutamente segura, no lo he cachado y no me puedo ni imaginar lo que se siente. Nada más de cuando lo he sospechado, el dolor y la cabeza es horrible”

Declaró.

Canaliza tristeza

Al respecto de la canción, que incluso parodió junto a su esposo Eugenio Derbez, la artista respaldó que la colombiana haya canalizado su tristeza a través de la polémica melodía.

“Puedes sentir tanto el dolor de Shakira como la fuerza de Shakira, se siente a la loba y eso me encanta. Yo no sé si estando en ese lugar me sale la loba yo gano millones, todo, ¡qué facture!... Uno tiene que estar ahí, en los zapatos del de enfrente para saber, y como ninguno de nosotros estamos en los zapatos de Shakira, no tenemos ninguna autoridad para opinar”. Confesó.

Por último, Alessandra Rosaldo reveló que al igual que Shak ha dedicado algunos temas a sus parejas en turno.

“Como yo no soy compositora, no es lo mío, entonces como intérprete claro que ha habido canciones que de repente una se las quiere ir a cantar a ciertas personas”, aseveró.