Alessandra Rosaldo platica de su relación como madrastra de Aislinn Derbez

LOS ÁNGELES, California.- La cantante Alessandra Rosaldo contó en su canal de YouTube la relación que lleva de madrastra e hijastra con Aislinn Derbez, hija mayor de Eugenio Derbez.

La también actriz platicó que cuando inició su relación con Eugenio, Aislinn fue parte clave para que ellos dos se enamoraran, ya que fue su cupido.

Las actrices comentan que se conocieron en un concierto y que al instante sintieron una fuerte conexión de madre e hija, ya que ambas se conocían gracias a que Derbez hablaba de una con la otra.

“Yo era la confidente de mi papá, siempre me contaba sus historias de amor, lo que le pasaba y me pedía consejos. Yo tenía unos 20 años cuando pasaba eso y siempre me contaba cosas bonitas de ti por eso cuando te conocí por primera vez, en un evento de radio, sentí mucha emoción”, mencionó.

Alessandra agradeció a Aislinn por su “sabiduría emocional” al aceptar su relación con su padre, ya que afirma que por lo contrario ella no fue tan empática cuando sus papás se divorciaron.

Rosaldo comenzó su relación con Eugenio hace más de 14 años, con quien posteriormente se casó en 2012 y en 2014 se convirtió en madre al darle la bienvenida a Aitana.