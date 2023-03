Alesandra Rosaldo niega problemas en su matrimonio con Eugenio Derbez

Ciudad de México.- Alessandra Rosaldo se expresó sobre las separaciones que se han confirmado en el medio, como la de Andrea Legarreta y Erik Rubin.

Aunque anteriormente hubo rumores de que su relación con Eugenio Derbez estaba por termina por otra mujer, ahora la cantante negó cualquier tipo de conflicto en su matrimonio.

Estamos viviendo como una etapa como de muchos cierres de ciclos, quizás eso es lo que está sucediendo a nivel general, yo me encuentro muy bien, o sea, no me voy a separar, estoy bien, en familia, muy contentos”