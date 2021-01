Alejandro Tommasi asegura que Armando Manzanero falleció días antes

A pesar de que la noticia de la muerte de Armando Manzanero fue compartida por la familia del intérprete el lunes 28 de diciembre del 2020, ahora Alejandro Tommasi asegura que el deceso del cantautor ocurrió días antes.

“Yo lo publiqué el sábado, o el viernes que a mi llegó la noticia de gente muy cercana[...]yo te puedo decir que sí falleció ese día...”

Y es que para el actor, la razón que tuvo la familia para ocultar la noticia fue para evitar un escándalo.

“A mí me dijeron ‘no, no ha fallecido, está muy bien en el hospital', lo que pasa es que la familia no lo quiso decir hasta después, para evitar que la prensa se fuera encima el fin de semana. En fin, creo que lo dijeron hasta el domingo, ya lo habían incinerado, ya la familia había tomado su lugar, ¿sí me explico?..."

Tommasi incluso aseguró que aún sabiendo la veracidad de su información, prefirió retractarse para evitar mayores problemas.

“Yo quité en el ‘chacaleo’, me dijeron que por qué yo daba esa noticia… y yo supe de su fallecimiento al momento, entonces yo lo publiqué sin saber que ellos lo querían ocultar dos días más, ¿no?... Yo lo que dije fue ‘me disculpo’ . Yo recibí la noticia de una parte muy directa de ‘oye falleció el señor Manzanero’ y yo enseguida lo anuncié y me dijeron 'oye, ¿cómo estás diciendo esto? si el señor Manzanero todavía vive'. La familia está ratificando que él vive, que está muy bien y que se está recuperando…y el lunes fallece...”

Finalmente la estrella de teatro terminó su entrevista con el programa De Primera Mano asegurando que él está más convencido que nunca de que el compositor falleció días antes de que su familia lo anunciara.

“Entonces obviamente yo ya no quise decir más... ahora yo creo que falleció ese sábado o el viernes en la noche…”