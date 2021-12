Alejandro Speitzer apoya a la periodista Lydia Cacho

Ciudad de México.- El actor Alejandro Speitzer mostró apoyo hacia la periodista Lydia Cacho, tras el exilio de España, y después de recibir amenazas en México por su libro 'Los demonios del edén' donde acusa a Kamel Nacif de ser líder de ured criminal y de secuestrar niñas y mujeres con fines de explotación sexual.

En su cuenta de instagram, Alejandro subió un video donde habla del motivo que lo orilló a la publicación, además de pedir que la situación de Cacho cambie.

Hace algunos años en Colombia conocí a Lydia Cacho, es una mujer mexicana, escritora, activista, defensora de los derechos de las mujeres, y ahora también mi amiga, recuerdo que ese día en la cena que tuvimos, tuvimos muy buena conexión y una plática muy especial”

Empezó su mensaje Speitzer.

Historia y denuncia

Debido a que este jueves se cumplen 16 años de que la publicación saliera a la luz y que la vida de Lydia cambiara radicalmente, Alejandro subrayó: “Me parece de suma importancia que el caso de Lydia siga retumbando en los oídos de los mexicanos y en los oídos del mundo. Lydia ha sido encargada de denunciar muchas atrocidades, como a este grupo de pederastas en México, y ha sido defensora de muchas causas”.

Asimismo, destacó lo complicado que es ser periodista en el país azteca cuando se tocan este tipo de temas. “Ejercer el periodismo en México, significa poner tu vida en peligro, nuestras autoridades y nuestros gobernantes no han estado a la altura de ello, y por eso mismo me parece de suma importancia que no se nos olvide lo que vive Lydia, y que siguen viviendo muchas otras periodistas”.

Finalmente, el ex de Ester Expósito mencionó: “Necesitamos héroes como Lydia, pero esos héroes también necesitan ayuda y necesitan tener de su lado a la justicia. Tristemente pareciera que México es un país donde la justicia no existe”.

Horas antes de la denuncia pública de Alejandro Speitzer, Lydia Cacho presentó en España la obra ‘Las infamias’, en la cual narra el caso de tortura del que fue víctima tras revelar la existencia de una red de trata de personas en México.