Alejandro Sanz sufre estafa de ‘amigo’; pierde hipoteca de su casa en Miami

Ciudad de México.- Luego de que Alejandro Sanz publicara hace días en su cuenta de Twitter un mensaje que dejó preocupados a sus seguidores, ahora trascendió la delicada situación que se esconde tras su inquietante publicación.

De acuerdo con Jordi Martin, Alejandro está triste porque fue estafado por un amigo: “Le confío parte de su patrimonio personal”, dijo el paparazzi español en el programa peruano Amor y Fuego.

“Alejandro Sanz ha sido estafado. Le ha engañado un íntimo amigo suyo, una persona en la que Alejandro depositó toda su confianza para que le organice su gira de hace un año y medio en Estados Unidos y le confió parte de su patrimonio personal”, agregó.

Alejandro Sanz.

Víctima de estafa

Presuntamente, Sanz habría sido víctima de una estafa de una persona muy próxima a él, y todo se suscitó cuando surgieron discrepancias entre los dos. Ante este escenario, “el amigo” y ex representante le reclamó 200 mil euros y él se negó a pagar dicha cantidad.

Esta situación llevó al “íntimo” de Sanz a demandarlo en la Corte de Miami, por lo que mientras se celebra el juicio, al cantante le bloquearon sus cuentas bancarias, de manera que no pudo hacer frente a la hipoteca de su mansión de Miami.

Por este motivo, asegura el paparazzi catalán, Alejandro “se ha visto obligado a malvender su casa en la que era muy feliz y era su refugio de paz”.

Alejandro Sanz agradece el apoyo

Antes de que se filtrara esta información, el intérprete de “Amiga mía” volvió a emplear las redes para pronunciarse luego de su alarmante mensaje y agradeció las muestras de apoyo y cariño que le manifestaron en este difícil momento.

“Estos días he recibido mucho cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho”, expresó al inicio de su tuit.