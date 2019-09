WASHINGTON, DC.- La Fundación para la Herencia Hispana, (HHF por sus siglas en inglés) anunció este miércoles que el cantante mexicano Alejandro Fernández recibirá el Premio a la Herencia Hispana por su trayectoria musical. La 32ª entrega anual de los premios se celebrará en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington, DC, el 1 de octubre de 2019. Alejandro se unirá al actor Eugenio Derbez, al boxeador Canelo Álvarez y a las líderes latinas; Elizabeth Acevedo, Alejandra Castillo, Virginia Kase y Mónica Ramírez.

Fernández ha vendido más de 35 millones de álbumes en todo el mundo y es hijo del legendario cantante mexicano Vicente Fernández. Alejandro se centró inicialmente en las formas tradicionales de la música popular mexicana, como el mariachi y la ranchera, luego se diversificó en la música pop con gran éxito, incluyendo dúos con Beyoncé, Christina Aguilera, Rod Stewart, Gloria Estefan, Marc Anthony y Placido Domingo.

"La Fundación para la Herencia Hispana tiene el honor de distinguir el talento de Alejandro Fernández como una superestrella en la industria de la música", resaltó José Antonio Tijerino, presidentede HHF. "El impacto de Alejandro en México, Estados Unidos y en el resto del mundo ha dejado una marca imborrable".

A lo largo de su carrera, Fernández ha recibido dos Grammy Latinos, el premio del Salón de la Fama Billboard y tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Alejandro celebró sus 40 años de trayectoria artística con el lanzamiento del álbum "Confidencias", producido por el legendario Phil Ramone, que cuenta con temas como: "Hoy Tengo Ganas De Ti" con Christina Aguilera, la versión bilingüe de "Nobody Knows You When You're Down and Out" con Rod Stewart, y junto a su padre, una versión épica del tema "Me olvidé de vivir" de Julio Iglesias.

Su álbum "Rompiendo Fronteras" (2017) alcanzó el puesto número 1 en las principales carteleras musicales, combinando la tradicional ranchera con géneros como el pop latino y el reggaetón.

En total, Fernández ha lanzado 27 álbumes a lo largo de su extraordinaria carrera. Sus cuentas en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube cuentan con 20 millones de seguidores aproximadamente. Horrando su contribución a la cultura musical mexicana, Alejandro Fernández lanzará su nuevo sencillo "Caballero" el 4 de octubre, como adelante de su próximo álbum de mariachi en el 2020.

Los Premios a la Herencia Hispana fueron creados por la Casa Blanca en 1987 para conmemorar el establecimiento del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, se encuentra entre los más altos honores de latinos para latinos, y está respaldado por más de 40 instituciones a nivel nacional.

El grupo completo de homenajeados de la edición 2019 se anunciará próximamente.

Entre los homenajeados con el Premio a la Herencia Hispana en ediciones anteriores, se encuentran; Sonia Sotomayor, Rita Moreno, Plácido Domingo, Celia Cruz, Tito Puente, Gloria Estefan, Oscar Hijuelos, Martin Sheen, Ricky Martin, Rubén Blades, All-Stars de Fania, Junot Diaz, José Feliciano, Carlos Vives, Alejandro Sanz, Juanes, Antonio Banderas, Juan Luis Guerra, Anthony Quinn, J. Balvin, Zoe Saldana, Juan Marichal, Los Tigres del Norte, Óscar de la Hoya, América Ferrera, Pedro Martínez, Luis Fonsi, Andy García, Gael García Bernal, Latín Grammys, Diego Luna, entre otros.