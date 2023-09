Alejandro Fernández desea que Karla Laveaga le proponga matrimonio

Ciudad de México.- Alejandro Fernández consideró la posibilidad de casarse con su novia Karla Laveaga, con quien tiene más de 10 años de relación, aunque reveló que esta vez le gustaría que ella le pusiera matrimonio.

El cantante y su pareja se presentaron en un evento en la Ciudad de México, y fue ahí donde el artista manifestó tu deseo porque fuese Karla quien diera ese paso en la relación.

“El anillo hay que preguntarle a ella, a lo mejor ella es la que me va a dar el anillo”, dijo el intérprete a los reporteros que se encontraban en el lugar.

La polémica del charro

Por otra parte, el cantante de regional mexicano se pronunció sobre la polémica que surgió luego de que Christian Chávez apareciera en un concierto de RBD portando un traje estilo charro en color rosa en combinación con unos tenis.

El traje de charro es muy especial y sobre todo hay mucha gente que defiende a capa y espada el traje de charro, los puritanos, los que tienen la raíz, los que saben dé, sí, hay muchas reglas para poder vestir un traje de charro”

Explicó en un inició.

Sin embargo, Alejandro consideró que la polémica con su colega debió ser por otra situación y no por el color que eligió para dicha vestimenta. “He visto todo lo que ha pasado y Juan Gabriel ha sacado cosas iguales o más extravagantes. Yo creo que eso ha de haber sido, no ha de haber sido el color, porque yo creo que más bien ha de haber sido que salió con tenis. Yo, no, yo lo más atrevido ha de haber sido un azul marino”, dijo al respecto.