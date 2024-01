Alejandro Camacho despotrica contra Paco Rueda y su familia

Ciudad de México.- Alejandro Camacho insiste en buscar justicia tras presentar una denuncia por fraude contra el actor Paco Rueda, alegando falta de respuesta por parte de este último después de haberle entregado una cantidad considerable de dinero hace más de cuatro años.

Durante una conferencia con los medios de comunicación, el actor de 69 años expresó su descontento hacia Paco Rueda, conocido por su participación en la serie "La casa de las Flores".

Camacho destacó que Rueda no ha respondido a las acusaciones de presunta estafa en su contra.

"Sigue el tipo, no se ha parado, ya tiene una demanda penal y una demanda civil, pero es un ladrón, lleva cuatro años que me robó, no puedo decir la cantidad, pero me robó una cantidad considerable, y pues desgraciadamente vivimos en un mundo de muchos, y en un país de muchos rateros, y este tipo se ha dado… ha dejado plantado a sus abogados, ha dejado plantado a mis abogados, ha dejado plantada a la fiscalía, me ha dejado plantado a mí", expresó Camacho.

Alejandro Camacho.

Alejandro Camacho arremete contra Paco Rueda

A pesar de que en el pasado Alejandro reveló que Paco intentó negociar con sus abogados para llegar a un acuerdo y poner fin al proceso legal, en esta ocasión arremetió contra el joven actor.

Qué vergüenza que te acusen de ser un ladrón, yo no podría salir a la calle, yo no podría enfrentar o ver a los ojos a mi hijo, a mi hija, a ustedes que son la prensa. Si mi hijo hiciera una cosa así, sin tregua, cumples con lo que tienes qué cumplir, ¡qué asco ser papá de ese gordo!, no, mi hijo es guapo, mi hijo es talentoso, y además, sobre todo, mi hijo no es un ratero, él sí", declaró al respecto.

Paco Rueda. Fotos: Agencia México

En 2022, Alejandro Camacho hizo pública la presunta manera en que Paco Rueda lo despojó de su patrimonio económico.

"Era una inversión; le entré y, bueno, tuve que recurrir a la legalidad para que se haga efectivo. Eran intereses, pero luego ya con el capital ya no (me lo regresó). Lo esperé durante 23 meses, he tenido mucha paciencia porque involucraba amistad", denunció en su momento el reconocido artista.