Alejandra Guzmán responde a los ataques de su hija Frida Sofía

Alejandra Guzmán por fin rompió el silencio luego de varias semanas de ataques de parte de su hija Frida Sofía, quien asegura que la cantante no la apoya en su carrera musical, no fue una madre presente y además cuestiona la cercana relación que mantiene con su ex novio Christian Estrada.

Ante los últimos mensajes en los que Frida reta a La Guzmán a decir “la verdad”, la rockera aprovechó la entrevista del programa Suelta la Sopa para responder a los reproches de su primogénita.

Todo lo que le he dado es amor y hay cosas que se tienen que tratar en familia y yo estoy aquí para ella. Ha hablado desde hace dos meses mal de Michelle (Salas), de Silvita (Pasquel), de mí, y somos una familia disfuncional, pero así funcionamos, y yo amo a mi mamá, yo salí adelante sola, le he dado un patrimonio, le he dado un coche, le he dado dos carreras, todo lo que he podido, sudando, estoy trabajando y lo hago por amor a mí misma, replicó.

De la misma forma, la intérprete de “Mala Hierba” respondió a los ataques que ha sufrido en redes sociales por esta situación. “Todo lo que diga la gente no le incumbe porque es mi familia, entonces ella (Frida) puede decir lo que quiera (…) todas las madres que somos independientes nos van a reclamar algo, pero eso se lava en casa, entonces, todos ustedes que han tenido algún problema alguna vez, creo que se vale hablarlo, y así se entiende la gente”.

Sobre su relación con Christian Estrada, ex novio de Frida Sofía, Alejandra dijo: “no puedo decir nada más, porque yo tengo que tener cordura, y yo no tengo nada qué ver con las decisiones que ella tome, ni Christian, porque (son) una pareja o eran una pareja, yo me siento tranquila porque no es mi cepa, yo me siento tranquila porque yo jamás haría eso en mi vida, no necesito hacerlo”.

Finalmente, sobre si su hija estuvo embarazada y abortó, la artista insistió en que esas cosas solo las puede contestar Frida, pues ella no sabe del caso ni lo que pasó.