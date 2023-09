Alejandra Guzmán no fue invitada a la boda de Michelle Salas

Ciudad de México.- Además de Silvia Pinal, la cantante Alejandra Guzmán, tía abuela de Michelle Salas, será la gran ausente en la boda de Michelle Salas que se casará con el empresario Danilo Diaz Granados en los próximos días.

La intérprete de temas como “Rosas rojas” y “Día de suerte” contó a la prensa que no fue invitada a la esperada celebración pese a ser madrina de bautizo de Michelle.

No, no me invitaron. Pregúntale a Sylvita (Pasquel), que me quiere tanto”