Alejandra Guzmán arma reventón rockero en su cumpleaños 52

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandra Guzmán celebró su cumpleaños con un concierto en la Arena Ciudad de México, en donde estuvo acompañada de su padre Enrique Guzmán a quién le agradeció darle la vida y encendió los ánimos con Beto Cuevas al interpretar juntos "Música ligera" de Soda Stereo.

Una vez hace mucho tiempo que yo ya no quería luchar por la vida y mi papá me puso el aplauso del público y te quiero agradecer papi, que me hayas dado la vida y que me hayas regalado la música, porque ha sido mi mejor medicina, un aplauso para el señor Guzmán, '¡I love you, daddy!' y le quiero dedicar esto a todos los que estamos aquí este día por tanta suerte y por estar juntos por 30 años, gracias Dios mío por este día, lo demás no importa", dijo la cantante durante el show.