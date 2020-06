Alejandra Ávalos señala que no le interesa ver los videos de Erika Buenfil y Laura Flores

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace algunos días atrás Alejandra Ávalos dio a conocer una anécdota en la que contaba que en los años 80’s, cuando trabajaba en una obra de teatro, tanto Érika Buenfil como Laura Flores la llamaban ‘’gorda’’ mientras ellas se encontraban sentadas en el público.

Más tarde ese mismo día, las dos actrices involucradas acudieron a sus respectivas cuentas de Instagram para dar a conocer su versión, cada una desde sus perspectivas, pues mientras Laura lo tomó con mucha tranquilidad, Erika estalló en llanto mientras afirmaba que ‘’no se valía’’ lo que le estaban haciendo.

Ahora Alejandra ofreció una entrevista a ‘Suelta La Sopa’ donde habló nuevamente del tema, pero solamente para señalar que no le importaba ver el video de las famosas.

‘’La verdad es que no me interesa verlo porque yo esto no lo hice a modo de denuncia, yo lo hice como una anécdota que conté a un periodista y pues, yo lo platiqué”, señaló.

Cabe señalar que Laura Flores, dentro de su discurso, habría señalado que le sorprendió que Alejandra hiciera esa clase de señalamientos, pues asegura que Ávalos incluso la invitó a su boda, a la cual asistió, por lo que le cuestionaron sobre ello.

“Es que yo no guardo rencor con la gente y además yo ya había trabajado con Laura en muchas ocasiones, yo nunca saqué el tema a colación jamás, yo lo que quería era trabajar bien, cordialmente, en armonía, en paz con mi compañera, yo no sentí que fuera importante tocarle el tema de esa situación en tiempos pasados”, finalizó.