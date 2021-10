Alec Baldwin: lo que se sabe de Halyna Hutchins, la joven directora de fotografía que murió por el disparo accidental del actor durante un rodaje

Alec Baldwin estaba rodando una escena de Rust en un set de filmación en Nuevo México cuando ocurrió la tragedia: los disparos de su arma de utilería hirieron al director de la película, Joel Souza, y mataron a su directora de fotografía, Halyna Hutchins.

La policía aún está investigando el incidente ocurrido este jueves en el rancho Bonanza Creek, un conocido lugar de rodaje.

Hutchins, de 42 años, fue trasladada en helicóptero al Hospital de la Universidad de Nuevo México, donde falleció a causa de las heridas.

Según su página personal en internet, Hutchins nació en Ucrania y creció en una base militar soviética en el círculo polar ártico, "rodeada de renos y submarinos nucleares".

Estudió en la Universidad Nacional de Kiev, donde se graduó en periodismo internacional, y trabajó como periodista de investigación en producciones de documentales británicos y para Europa del Este.

Más tarde estudió en el Instituto Estadounidense del Cine, en Los Ángeles, Estados Unidos, donde fue nombrada como "estrella en ascenso" por la revista American Cinematographer en 2019.

Hutchins fue directora de fotografía de la película de acción Archenemy ("Archienemigo"), dirigida por Adam Egypt Mortimer.

"Estoy muy triste por haber perdido a Halyna. Y muy enfurecido de que esto pueda pasar en un set", dijo Mortimer en un tuit.

"Ella era un talento brillante que estaba completamente comprometida con el arte y el cine".

