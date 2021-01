Alec Baldwin felicita a su esposa dentro de controversia

ESTADOS UNIDOS.- Sus embarazos, el día a día con sus cinco hijos, sus vacaciones, recetas, entrenamientos, reflexiones... La mujer del actor y humorista Alec Baldwin se ha mostrado a corazón abierto, mostrando la parte más bonita de su vida pero también la más difícil, como los malabares que tiene que hacer para gestionar su familia numerosa, cómo se enfrenta a los berrinches de sus niños, las lesiones que ha sufrido o, su testimonio más valiente, cuando en 2019 sufrió dos abortos.

Durante estos últimos años, Hilaria Baldwin ha estado compartiendo su vida prácticamente a diario con los casi 900.000 fans que la siguen a través de las redes sociales. Sus embarazos, el día a día con sus cinco hijos, sus vacaciones, recetas, entrenamientos, reflexiones... La mujer del actor y humorista Alec Baldwin se ha mostrado a corazón abierto, mostrando la parte más bonita de su vida pero también la más difícil, como los malabares que tiene que hacer para gestionar su familia numerosa, cómo se enfrenta a los berrinches de sus niños, las lesiones que ha sufrido o, su testimonio más valiente, cuando en 2019 sufrió dos abortos.

Hace unos días, Hilaria vio cómo algunos la acusaban de fingir su acento, asegurando que realmente no era española. Al ver todo el revuelo que había surgido, Hilaria decidió publicar un vídeo para dar su propia versión, y explicó.

Durante el video también explicó que educar a sus 5 hijos es un ambiente bilingüe es muy importante para la esposa de Baldwin. "Intento criar a mis hijos para que ellos también hablen dos idiomas. Es algo muy importante para mí, especialmente teniendo allí a mi familia", dijo el pasado 27 de diciembre.

Después de eso desapareció de las redes

Desde entonces, la instructora ha desaparecido totalmente de las redes sociales y no ha vuelto a publicar nada, algo que tiene muy preocupados a sus fans.

Antes les mantenía al tanto de todo lo que hacía, compartiendo vídeos y fotos en los que casi siempre salía acompañada de algunos de sus hijos. Ahora, no hay ni rastro de ella en el mundo virtual.

Alec Baldwin, su marido, ha sido quien ha querido felicitarla por su cumpleaños, aunque este año ha sido una celebración un tanto agridulce por todo lo que ha sucedido.

El actor de Saturday Night Live también salió en su defensa cuando surgieron todas las críticas. "Comprendí, desde el primer día, que naciste aquí y creciste, durante muchos años, tanto en Estados Unidos como en España. Nunca dijo que fuera de España. Siempre dijo que nació aquí", dijo el actor.

"Me preocupa ver que la gente miente sobre lo que has dicho o no has dicho. Eres la mujer con más principios y más decente que he conocido nunca", expresó Baldwin.