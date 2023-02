Ale Capetillo habla de la reacción de sus padres al ver a su novio

CIUDAD DE MÉXICO.- Ale Capetillo actualmente es una de las influencer con mayor popularidad en las redes sociales donde ha causado popularidad por su gusto de la moda.

Sin embargo la joven tiene un par de años viviendo en España donde se encuentra terminando sus estudios y trabajando para una reconocida marca de ropa.

Desde hace unos meses dio a conocer públicamente su relación con Nader, quien hace apenas unos días llegó a México a conocer a la familia de Alejandra porque nunca habían visto en persona.

Por medio de su cuenta de Instagram Alejandra reveló que ya estaban en Ciudad de México y los usuarios comenzaron a pedir la reacción de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo.

Es que ya lo conocían, no es como una reacción de ah quién es vamos a conocerlo, porque ya lo conocía por facetime” comentó la ‘influencer

Ale Capetillo admitió que sus padres ya se conocían a su novio por la medio de facetime, y hasta habían hablado bastante con él, por lo que la reacción no fue en shock, porque en realidad ya habían convivido.

La hija de Biby Gaytan solamente compartió una serie de videos de la comida que compartió a lado de su pareja, hermanos y también estaban presentes su padres, ambos actores.

Novio de Ale Capetillo se pone mal de salud

Además Alejandra iba realizar una dinámica de “chismesito” en sus redes sociales pero reveló que se tendría que posponer debido a que su novio Nader se sentía mal.

“Nader se está echando la siesta del siglo para ver si siente mejor pero no sé que le pasó yo creo porque me ha pasado bastante por las 12 horas, normalmente me da ese dolor de cuerpo, a la altura hace que te sientas mal” comentó la joven.