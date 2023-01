Ale Capetillo da consejos para relación a distancia

ESPAÑA.- Ale Capetillo se ha vuelto popular en redes sociales gracias a su influencia en la moda y los increíbles ‘outfis’ que llegó hacer con la ropa de su padre Eduardo Capetillo.

Hay que recordar que la joven de 22 años tiene un par de años que se encuentra viviendo en España donde culminará sus estudios, pero también se dedica a trabajar para una reconocida marca de ropa.

Hace unas horas como es de costumbre Alejandra realizó una dinámica de preguntas y respuestas y aprovechó para pedirle a sus seguidores que la cuestionaran de lo que ellas quisieran.

Uno de sus seguidores le pidió consejos para mantener una relación a distancia, hace unos días que la hija de Biby Gaytán estuvo un par de semanas en la ciudad de México donde mantuvo distancia con su novio.

Confianza, comunicación, metas a corto plazo, lealtad y transparencia” se puede leer en la publicación.

Sin embargo para Alejandra es importante la confianza y comunicación sobre todo cuado una pareja dura mucho tiempo a distancia, se necesita una constante comunicación para poder mantener firme la relación.

Desde hace unos días Ale Capetillo confesó que n el tiempo que estuvo lejos de su novio fue muy importante la tecnología el hecho de poder hacer videollamadas, verse y tener la oportunidad de platicar.

Ale Capetillo explica las razones de por qué su novio no la acompañó a México

Es por eso que sus seguidores por medio de una dinámica de preguntas y respuestas uno de ellos le cuestionó la razón de que su novio no estuviera en México acompañándola.



"Pensaron que Nader iba a venir en esta fechas y no no eran en estas fechas, eran otras pero es sorpresa" comentó la joven.