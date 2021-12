Alcover despide el año en Colombia con un corrido tumbado

Miami.- El artista y productor urbano dominicano Alcover, despide el 2021 con una presentación en Cali Colombia y anuncia nueva música para el 2022 entre ellas corridos tumbados al mejor estilo del Regional Mexicano.



La Feria de Cali es una de las fiestas más populares de fin año en Colombia que concentra durante una semana (25-30 de diciembre) estrellas de la música internacional en sus diferentes géneros.



“Estoy muy contento como cierro el año con una presentación en Cali, Colombia. Vengo con un corrido tumbado y el 2022 regresamos con mucha música”, sostuvo Alcover que se autodefine como “un soñador que nunca he dejado de trabajar (…) Los sueños se pueden cumplir”, dijo el artista.

Despide el año con sencillo

Afirmó que también despide el año con el sencillo “En esta navidad”, un tema que el cantante se lo dedica a todas aquellas personas que ya no están por culpa de la pandemia Covid19.

Mi canción de fin de año se llama “En esta navidad” y la dedico a esas personas que no están con nosotros por los últimos acontecimientos”

Subrayó Alcover



El artista dominicano fue nominado como solita en los Premios Grammy Latinos 2021 con el tema “El amor es una moda” junto al reguetonero boricua Don Omar y el cantante español Juan Magán.



Relató que la experiencia vivida en estos dos años de pandemia y confinamiento (2020-2021) en Estados Unidos le cambió la vida y su forma de pensar.



“En el 2020 la pasamos encerrados la mayor parte del tiempo y con muchas restricciones. Esto me ha cambiado mucho la vida. Antes me había quedado indocumentado en Estados Unidos y a finales del 2020 me llego mi residencia”.



Como un inmigrante legal Alcover empezó a viajar en el 2021 por diferentes países en donde conoció otros artistas de la industria de la música, unas vivencias que según él le cambio "la vida por dentro y por fuera del estudio. Todo lo hago con orgullo y alegría”.